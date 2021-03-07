"Спартак" крупно обыграл "Краснодар" в чемпионате России

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" потерпели разгромное поражение от московского "Спартака" в матче чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Спартаковцы очень активно начали домашний поединок и уже в дебюте дважды поразили ворота соперников: на 2-й минуте Александр Соболев открыл счет, а через 6 минут Куинси Промес удвоил результат.

Во второй половине встречи Александр Соболев забил свой второй мяч, Джордан Ларссон также оформил голевой дубль, а еще один гол забил Эсекиэль Понсе. Гости смогли ответить лишь голом Юрия Газинского. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович на поле не выходил.

Московское "Динамо" на своей арене победило одного из аутсайдеров турнира "Тамбов" - 2:0. Белорусский полузащитник тамбовского клуба Дмитрий Герман вышел на замену на 77-й минуте игры.

Волгоградский "Ротор", который тренирует белорус Александр Хацкевич, сыграл вничью с "Химками" - 0:0. Белорусский полузащитник волгоградцев Иван Маевский провел на поле весь матч и получил предупреждение на последней минуте игры.

Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко обыграли у себя дома грозненский "Ахмат" со счетом 2:0. Футболисты "Ростова" на своем поле разошлись миром с гостями из "Сочи" - 0:0. С таким же результатом завершился матч в Екатеринбурге между "Уралом" и "Уфой".

Заключительные встречи 21-го тура состоятся 8 марта. Московский "Локомотив" с белорусским нападающим Виталием Лисаковичем в составе сыграет в гостях с тульским "Арсеналом", за который выступают белорусские полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалев. Лидер российской премьер-лиги питерский "Зенит" встретится в Казани с местным "Рубином".

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 42 очка (20 матчей), ЦСКА - 40 (21), "Спартак" - 38 (21), "Сочи" - 37 (21), "Динамо" - 36 (21). Внизу турнирной таблицы "Тамбов", у которого 13 очков, на балл больше в активе "Арсенала" и "Уфы".

Бомбардирскую гонку возглавляют лидеры атак "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 11 мячей.-0-