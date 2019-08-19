Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 августа 2019, Пн
+23°C
Ясно EUR 2.2759
USD 2.0524
RUB 3.0842
Главное
Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений Лукашенко: справедливость должна лежать в основе всех действий местной вертикали власти
Президент
Главный идеолог, местная вертикаль и перестановки в МАРТ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Президент
Около 189 тыс. детей получат материальную помощь к новому учебному году
Общество
Новоселы дома "Пальма-1" комплекса "Минск Мир" впервые зашли в свои новые квартиры
Общество
Беспроцентная рассрочка до 10 лет от застройщика: осталось меньше двух недель!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Александра Саснович вышла в 1/8 финала на турнире NYJTL Bronx Open в Нью-Йорке
23:31 Спорт
США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР
22:55 В мире
"Спартак" обыграл ЦСКА в центральном матче 6-го тура чемпионата России по футболу
22:21 Спорт
"Беларуськалий" планирует запустить производство бесхлорных удобрений до конца года
21:58 Экономика
Белорусские баскетболистки потерпели первое поражение на юношеском ЧЕ в дивизионе В, уступив португалкам
21:33 Спорт
Пилотный проект по строительству индивидуального жилья промспособом реализуют в Могилеве
21:28 Регионы
Град с перепелиное яйцо выпал в Зельве
21:17 Регионы
Волонтерская акция по очистке болота Ельня пройдет в Миорском районе
21:09 Регионы
Во Франции лошадь продали на аукционе за 1,6 млн евро
21:05 Калейдоскоп
Беларусь и Сирия намерены сотрудничать в сфере судебно-экспертной деятельности
20:33 Общество
Хет-трик Юрия Ковалева помог "Шахтеру" разгромить на выезде "Слуцк" в 18-м туре чемпионата Беларуси
19:55 Спорт
Чем удивит фестиваль "Архитектурная осень" в Минске
19:30 Общество
РЕПОРТАЖ: "Мы - семья": как в столичном спортклубе людям с инвалидностью помогают с трудоустройством
19:30 Регионы
Делегация из Латвии посетила одну из белорусских воинских частей и Военную академию
19:03 Общество
Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Лаосе: есть погибшие
18:50 В мире
В ЕЭК отмечают рост обращений по вопросам конкуренции на трансграничных рынках
18:41 Экономика
На трассе в Дубровенском районе пешеход погиб под колесами авто
18:36 Происшествия
ЕЭК готовит проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий государствами ЕАЭС
18:24 Экономика
Около 189 тыс. детей получат материальную помощь к новому учебному году
18:13 Общество
Анна Стрельцова завоевала две серебряные медали на ЧМ по водным лыжам в Малайзии
18:05 Спорт
Все новости
Темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Парламентские выборы в Беларуси - 2019
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Уборочная кампания Уборочная кампания
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Спартак" обыграл ЦСКА в центральном матче 6-го тура чемпионата России по футболу

Спорт 19.08.2019 | 22:21
Самюэль Жиго (справа) празднует взятие ворот ЦСКА. Фото ФК "Спартак"
Самюэль Жиго (справа) празднует взятие ворот ЦСКА. Фото ФК "Спартак"

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко уступили "Спартаку" в столичном дерби шестого тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина игры на спартаковской арене проходила с преимуществом армейцев, но реализовать свои моменты они не смогли. Второй тайм хозяева провели гораздо сильнее, и на исходе часа игрового времени в быстрой контратаке великолепную верховую передачу Андре Шюррле эффектно замкнул Самюэль Жиго - 1:0.

Сразу после этого спартаковцы могли отличиться еще несколько раз, но на высоте был голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Армейцам удалось сравнять счет на 69-й минуте - дальним ударом отличился Марио Фернандес. Однако еще через 10 минут все тот же Самюэль Жиго вновь вывел "Спартак" вперед, установив окончательный результат - 2:1.

Эта победа позволила подопечным Олега Кононова обойти ЦСКА в турнирной таблице и догнать "Ростов".

Накануне лидер российского первенства "Зенит" у себя дома в Санкт-Петербурге, играя в больщинстве с 7-й минуты встречи, не смог обыграть грозненский "Ахмат", завершив поединок вничью - 0:0. Осечкой зенитовцев вомпользовались их преследователи: московский "Локомотив" одержал волевую викторию над земляками из "Динамо" - 2:1, а "Краснодар" на выезде переиграл дебютантов российской премьер-лиги футболистов "Тамбова" - 2:0.

Результаты остальных матчей 6-го тура: "Уфа" - "Ростов" - 2:0, "Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 1:0, "Урал" (Екатеринбург) - "Крылья Советов (Самара) - 1:3, "Оренбург" - "Сочи" - 1:1.

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 14 очков, "Локомотив", "Краснодар" - по 13, "Спартак", "Ростов" - по 11.-0-

Фото ФК "Спартак"

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Россия, турнир, футбол
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2759 BYN 2.277 BYN 2.285 BYN
USD
2.0524 BYN 2.055 BYN 2.06 BYN
RUB
3.0842 BYN 3.065 BYN 3.08 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: справедливость должна лежать в основе всех действий местной вертикали власти
Все видео

Фотоновости

Экофест "Яблочный Спас в Полоцке - 2019"
Все фото

Инфографика

Традиции Яблочного Спаса Яблочный Спас приходится на 19 августа. Это второй по счету Спас, следующий за Медовым Спасом (14 августа) и предшествующий Хлебному (29 августа).
Вся инфографика
Президент
Андрей Кунцевич и Александр Лукашенко "Времени на раскачку нет" - Лукашенко актуализировал задачи для идеологии, включая сферу интернета
Главный идеолог, местная вертикаль и перестановки в МАРТ - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко согласовал кадровые перестановки в МАРТ
Политика
Лидия Ермошина. Фото из архива В Беларуси планируют использовать полупрозрачные урны и электронное голосование
"Белая Русь" примет активное участие во всех этапах избирательной кампании - Давыдько
Первую миссию международных наблюдателей на выборах в Беларуси аккредитуют 4 сентября
Экономика
Фото из архива В Беларуси намолотили более 6 млн т зерна
"Беларуськалий" планирует запустить производство бесхлорных удобрений до конца года
В ЕЭК отмечают рост обращений по вопросам конкуренции на трансграничных рынках
Происшествия
Фото ГПК Житель Кобрина зарабатывал подделкой документов
На трассе в Дубровенском районе пешеход погиб под колесами авто
В Калинковичском районе разыскивают водителя, сбившего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП
Общество
Андрей Кунцевич Современным вызовам можно противопоставить единство общества - Кунцевич
Беларусь и Сирия намерены сотрудничать в сфере судебно-экспертной деятельности
Чем удивит фестиваль "Архитектурная осень" в Минске
Регионы
РЕПОРТАЖ: "Мы - семья": как в столичном спортклубе людям с инвалидностью помогают с трудоустройством
Пилотный проект по строительству индивидуального жилья промспособом реализуют в Могилеве
Град с перепелиное яйцо выпал в Зельве
Технологии
Фото из архива Приложение с интерактивными контурными картами по географии признано лучшим на хакатоне в Минске
Около 100 воспитанников детских домов прошли обучение в IT-лагере МТС
В шифровании Bluetooth нашли уязвимость
Культура
Фото из архива Пленум писателей Союзного государства пройдет в октябре в Могилеве
Старинные почтовые открытки представят в Слониме во время Дня белорусской письменности
Памятник Льву Сапеге откроют в Слониме ко Дню белорусской письменности
В мире
Фото Reuters В Великобритании предложили увеличить пенсионный возраст до 75 лет
США продлили на год запрет на поездки своих граждан в КНДР
Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Лаосе: есть погибшие
Калейдоскоп
Фото из Instagram-аккаунта Дуэйна Джонсона Дуэйн "Скала" Джонсон тайно женился
Во Франции лошадь продали на аукционе за 1,6 млн евро
Экстремалы едва не погибли под растаявшим ледником на Аляске
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Лидия Ермошина 14 августа Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси
Газета 7 дней
Леонид БРИЧ: «Время требует действий»
Полеты искренней души
EMIN: главная ценность – зрители
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Партизанская летопись
Традиции суверенной Беларуси
Страницы белорусского спорта
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия