"Спартак" обыграл ЦСКА в центральном матче 6-го тура чемпионата России по футболу

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко уступили "Спартаку" в столичном дерби шестого тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина игры на спартаковской арене проходила с преимуществом армейцев, но реализовать свои моменты они не смогли. Второй тайм хозяева провели гораздо сильнее, и на исходе часа игрового времени в быстрой контратаке великолепную верховую передачу Андре Шюррле эффектно замкнул Самюэль Жиго - 1:0.

Сразу после этого спартаковцы могли отличиться еще несколько раз, но на высоте был голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. Армейцам удалось сравнять счет на 69-й минуте - дальним ударом отличился Марио Фернандес. Однако еще через 10 минут все тот же Самюэль Жиго вновь вывел "Спартак" вперед, установив окончательный результат - 2:1.

Эта победа позволила подопечным Олега Кононова обойти ЦСКА в турнирной таблице и догнать "Ростов".

Накануне лидер российского первенства "Зенит" у себя дома в Санкт-Петербурге, играя в больщинстве с 7-й минуты встречи, не смог обыграть грозненский "Ахмат", завершив поединок вничью - 0:0. Осечкой зенитовцев вомпользовались их преследователи: московский "Локомотив" одержал волевую викторию над земляками из "Динамо" - 2:1, а "Краснодар" на выезде переиграл дебютантов российской премьер-лиги футболистов "Тамбова" - 2:0.

Результаты остальных матчей 6-го тура: "Уфа" - "Ростов" - 2:0, "Рубин" (Казань) - "Арсенал" (Тула) - 1:0, "Урал" (Екатеринбург) - "Крылья Советов (Самара) - 1:3, "Оренбург" - "Сочи" - 1:1.

Положение в лидирующей группе: "Зенит" - 14 очков, "Локомотив", "Краснодар" - по 13, "Спартак", "Ростов" - по 11.-0-

Фото ФК "Спартак"