"Спартак" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, "Локомотив" завершил еврокубковый сезон

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Спартака" вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в предварительной группе С, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем поединке группового этапа спартаковцы переиграли в Варшаве польскую "Легию" с минимальным перевесом в счете - 1:0. Победный мяч на 17-й минуте встречи забил Зелимхан Бакаев. Хозяева могли уйти от поражения на 8-й компенсированной минуте второго тайма, но Томаш Пекгарт не смог реализовать пенальти. В другом матче 6-го тура в этом квартете итальянский "Наполи" одолел на своей арене английский "Лестер" с результатом 3:2. Москвичи и неаполитанцы набрали одинаковое количество очков, но "Спартак" стал первым благодаря двум победам над "Наполи". Итоговое положение в группе С: "Спартак" - 10 очков, "Наполи" - 10, "Лестер" - 8, "Легия" - 6.

Еще один представитель России московский "Локомотив" занял последнее место в квартете Е, проиграв в заключительном матче в гостях у французского "Марселя" - 0:1. Белорусский нападающий москвичей Виталий Лисакович вышел на замену на 84-й минуте встречи, полузащитник Кирилл Зинович не играл. Два фаворита этой группы турецкий "Галатасарай" и итальянский "Лацио" в Стамбуле разошлись миром - 0:0. Итоговое положение: "Галатасарай" - 12, "Лацио" - 9, "Марсель" - 7, "Локомотив" - 2.

Таким образом, в 1/8 финала Лиги Европы вышли победители восьми групп: "Монако", "Лион" (Франция), "Спартак" (Москва, Россия), "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), "Галатасарай" (Стамбул, Турция), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Байер" (Леверкузен, Германия), "Вест Хэм" (Лондон, Англия). Их соперниками будут команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов: немецкие "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), испанские "Севилья", "Барселона", итальянская "Аталанта" (Бергамо), российский "Зенит" (Санкт-Петербург), молдавский "Шериф" (Тирасполь), португальский "Порту".

Клубы, которые финишировали вторыми в квартетах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала этого турнира: "Глазго Рейнджерс" (Шотландия), "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания), "Наполи" (Италия), "Олимпиакос" (Пирей, Греция), "Лацио" (Рим, Италия), "Брага" (Португалия), "Бетис" (Севилья, Испания), "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Команды, занявшие третьи позиции в группах ЛЕ, переходят в плей-офф третьего по рангу турнира - Лиги конференций.

Жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, 1/16 финала Лиги Европы и 1/16 финала Лиги конференций состоятся 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Сами матчи пройдут в феврале-марте 2022 года.-0-