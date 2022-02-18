Спартакиада "Культурная лыжня" пройдет 19 февраля в Минске

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры совместно с Белорусским профсоюзом работников культуры, информации, спорта и туризма проведет 19 февраля зимнюю республиканскую спартакиаду "Культурная лыжня - 2022". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.
Мероприятие пройдет на лыжероллерной трассе "Веснянка". Торжественное открытие спартакиады состоится в 13.00, церемонии награждения победителей и закрытия - с 15.00 до 16.00.
В программе мероприятия запланирована эстафетная лыжная гонка, а также лыжная эстафета "Дружная семья".
В спартакиаде принимают участие команды Министерства культуры, республиканских организаций культуры, организаций культуры областей и районов. Команду Министерства культуры возглавит министр Анатолий Маркевич.-0-