21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатель из Барановичей стал чемпионом мира по самбо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Чемпионат мира по самбо среди мастеров проходит в Республиканском центре олимпийской подготовки "Стайки" в Минске с 19 по 22 ноября. Разыгрываются медали в следующих возрастных группах: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-65, 65-70 лет и 70+. Весовые категории спортсменов: 62, 68, 74, 82, 90, 100, 100+ кг.

"Среди победителей первого дня соревнований - барановичский спасатель. Старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части №2 Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Василий Войтехович стал чемпионом мира по самбо в личном первенстве. Боролся спортсмен в возрастной категории 40-44 лет в весе до 68 кг", - рассказали в пресс-службе.

Во второй день соревнований спасатель в составе сборной команды Беларуси стал серебряным призером чемпионата в командном первенстве.

"Спорт стал неотъемлемой частью моей жизни, я давно с ним на "ты", - отметил Василий Войтехович. - К слову, моя работа немыслима без спортивной закалки. Во многих случаях спасение людей, качество выполнения боевых задач зависят от выносливости и физической развитости".-0-