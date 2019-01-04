Специалисты из разных стран в Минске обсуждают пути развития хоккея с шайбой

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете Беларуси начал работу Рождественский хоккейный форум, на котором специалисты из разных стран обсуждают пути развития хоккея с шайбой, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В течение дня эксперты будут делиться мнениями и опытом по различным направлениям. В утренней сессии представители Швейцарии Патрик Вит, Ренате Бахман, Кристиан Шустер выступили с докладом о развитии детско-юношеского хоккея в этой стране. Успехи в воспитании молодых хоккеистов у швейцарцев хорошо известны. К примеру, молодежная сборная этой страны вышла в полуфинал чемпионата мира в Канаде, обыграв в плей-офф шведов.

Эксперты из Германии расскажут об успехе национальной команды по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане, где она заняла второе место.

Специалисты обсудят роль маркетинга в продвижении хоккея с шайбой, развитие атлета в долгосрочной перспективе. На форуме выступят и белорусские тренеры Владимир Сафонов, Дмитрий Журавский.

Многие из экспертов также принимают участие в XV Рождественском международном турнире среди любителей на приз Президента Беларуси, который проходит в эти дни в "Чижовка-Арене".-0-