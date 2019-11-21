Специальная группа МОК дополнила правила бокса AIBA к отбору на Олимпиаду-2020

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальная группа МОК по боксу, созданная для проведения отборочных стартов к Играм в Токио и самого олимпийского турнира, при поддержке послов спортсменов дополнила правила Международной ассоциации бокса (AIBA). Изменения были сделаны с целью обеспечения прозрачности и объективности судейства. Такая информация содержится на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

Согласно решению комиссии на отборочных соревнованиях к Играм в Токио и на самой Олимпиаде-2020 заработанные боксерами очки во время боя будут отображаться на табло после каждого из раундов с указанием, кто из рефери какие оценки выставил. По мнению специалистов, это позволит более объективно оценивать как ход поединка, так и работу судей и рефери. Что касается процесса отбора последних, он будет проводиться под независимым контролем PricewaterhouseCoopers, предлагающей услуги в области консалтинга и аудита. Специалисты намерены проверить биографию каждого претендента, чтобы ни один человек, работавший на Играх-2016, не попал в число судей Олимпиады в Токио.

Европейский олимпийский отбор состоится в Лондоне с 13 по 23 марта, а летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

МОК приостановил членство AIBA в июне и создал специальную комиссию по проведению квалификационных соревнований и олимпийского турнира по боксу на Играх-2020.-0-