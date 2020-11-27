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27 ноября 2020, 19:30

Спирос Капралос и Нильс Нигаард будут баллотироваться на пост президента ЕОК

Фото из архива
Фото из архива

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которая состоялась 27 ноября в режиме онлайн, стали известны основные претенденты на пост президента организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Конкурировать в споре за ответственный пост будут возглавляющий НОК Греции Спирос Капралос, во время подготовки ко II Европейским играм в Минске занимавший пост председателя координационной комиссии Европейских олимпийских комитетов, и исполняющий обязанности главы ЕОК норвежец Нильс Нигаард.

Генассамблея ЕОК, на которой выберут нового руководителя, должна состояться не позднее 30 июня 2021 года. Планируется, чтобы она пройдет 16 апреля в Афинах. Избранный президент станет пятым руководителем этой организации после Жака Рогге, Марио Песканте, Патрика Хикки и умершего в июне 2020-го Янеза Кочиянчича.

На прошедшей Генассамблее также утвердили поправку, согласно которой в исполкоме ЕОК будет расширено представительство женщин, и итоги премии молодым атлетам имени Петра Нуровского.-0-

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