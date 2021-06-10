Спирос Капралос избран президентом ЕОК

Спирос Капралос. Фото НОК Беларуси
10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афинах проходит 50-я Генеральная ассамблея Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Новым президентом ЕОК стал Спирос Капралос из Греции. Он получил 34 голоса из 50 возможных. За его оппонента на выборах датчанина Нильса Нигаарда отдано 16 голосов.
"Благодаря единству, доверию и солидарности мы можем поднять ЕОК на новый уровень", - отметил Спирос Капралос после итогов голосования.
В первый день работы ассамблеи избран новый состав исполнительного комитета организации. Сегодня также избрана новая комиссия по этике ЕОК.
В работе Генассамблеи принимает участие генеральный секретарь НОК Беларуси Полина Головина.-0-