Спорт должен оставаться вне политики и злоупотреблений - Мицкевич

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спорт должен оставаться вне политики и всяких злоупотреблений, заявил на конференции в Минске заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Спорт объединяет страны и народы, его можно назвать универсальным языком общения. Нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить чистоту спорта. Он должен оставаться абсолютно открытым, вне политики и всяких злоупотреблений", - сказал Валерий Мицкевич.
В последние годы мировое сообщество активно борется с такими проблемами, как допинг, договорные матчи. Порядок проведения спортивных соревнований регламентируется все более сложными и жесткими нормами и правилами, которые зачастую становятся источником конфликтов и споров. Проводимая сегодня конференция, уверен замглавы Администрации, поможет в поиске оптимальных вариантов выхода из трудных ситуаций, а практические инструменты, рекомендации, советы международных специалистов высокого уровня будут востребованы и полезны.
Развитие спорта является приоритетом для большинства стран мира, и Беларусь в этом плане не исключение. За последние годы в стране произошли колоссальные перемены в этом направлении. Сегодня Беларусь по праву может называть себя спортивной державой. Это результат общих усилий государства, общества и многих энтузиастов спортивного движения, добавил Валерий Мицкевич.
Международная научно-практическая конференция в Минске посвящена теме спортивных споров.-0-
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