Спорт не площадка для политических разбирательств - глава Федерации хоккея Беларуси

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал инцидент с заменой государственного флага Республики Беларусь в столице Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею, сообщили БЕЛТА в пресс-службе общественной организации.

"Федерация хоккея Беларуси считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам, представляющим нашу страну на чемпионате мира по хоккею - 2021. Как мы неоднократно подчеркивали ранее, наша команда поехала на турнир, чтобы доказать состоятельность нашей страны на спортивной площадке, а не с политической трибуны, на которую всячески пытались ее затащить еще в период подготовки к совместному с Латвией проведению чемпионата. Мы глубоко возмущены, что в отсутствие политического инструментария представители зарубежных государств считают возможным сделать спорт площадкой политических разбирательств", - сказал Дмитрий Басков.

ФХБ уже направила официальную ноту в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитета чемпионата мира в Риге и руководства Федерации хоккея Латвии. По словам главы ФХБ, замена государственного флага Республики Беларусь в пуле флагов стран - участниц турнира и официальных символов чемпионата является не чем иным как попыткой политизировать мировой хоккейный форум в Риге и прямо противоречит спортивному характеру чемпионата.

"Нам также известно о несанкционированных пикетах в местах пребывания нашей команды. Все эти факты прямо нарушают кодекс поведения ИИХФ, которым должны руководствоваться и страны - организаторы турниров под эгидой Международной федерации хоккея. Поэтому сейчас мы всерьез обеспокоены безопасностью наших игроков в Риге и надеемся, что ИИХФ сможет обеспечить не только дополнительные меры защиты команды от внешнего давления, но и исполнение собственных нормативных актов", - резюмировал Дмитрий Басков.-0-

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