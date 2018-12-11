Спортбазы Беларуси отвечают всем требованиям по подготовке к международным стартам - министр спорта РФ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные базы в Беларуси отвечают всем требованиям для подготовки атлетов к важным стартам. Об этом заявил сегодня журналистам министр спорта России Павел Колобков, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске состоялось совместное заседание коллегий Министерства спорта и туризма Беларуси и Министерства спорта России. Стороны обсудили ход подготовки к II Европейским играм, обсуждались вопросы проведения спартакиады Союзного государства для детей и юношества и проблемы научного обеспечения подготовки спортсменов.

Павел Колобков отметил, что российские атлеты часто выбирают для тренировок белорусские центры. "Атлеты из России хорошо знакомы с отдельными комплексами в Беларуси и отмечают, насколько все удобно и качественно. Мы в свою очередь готовы создать белорусским спортсменам условия для подготовки к летним Олимпийским играм - 2020 в Токио и зимним Играм 2022 года в Пекине", - сказал Павел Колобков.

"На заседании коллегии обсудили довольно широкий круг вопросов: от развития детско-юношеского до профессионального спорта, - рассказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. - Беларусь готова предоставить атлетам из России свои современные комплексы для подготовки к II Европейским играм: "Стайки", ряд центров в самом Минске".

По итогам совместного заседания коллегии была подписана программа сотрудничества в области физической культуры и спорта в рамках Союзного государства Беларуси и России на 2019-2020 годы. Документ включает комплекс мер по развитию взаимовыгодных контактов в сфере физкультуры и спорта для обеспечения равных прав граждан двух стран на занятия спортом, создание системы подготовки спортсменов высокого класса к международным соревнованиям и эффективного использования физкультурно-спортивных сооружений.-0-