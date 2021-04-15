Спортивная площадка не место для политических игр и спекуляций - Ковальчук

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивная площадка не место для политических игр и спекуляций. Такое мнение высказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время конференции "100 дней до Токио", передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, вопреки главному завету Пьера де Кубертена "О спорт, ты - мир!" Олимпиада становится элементом политических игр, политики двойных стандартов, - сказал Сергей Ковальчук. - Считаю, что Олимпийские игры и спорт должны быть объединяющей силой народов, стран и континентов. Спортивная площадка не место для политических игр и спекуляций. Необходимо направить все усилия на объединение общества в честной борьбе за олимпийский пьедестал. В этой связи значимая роль отводится именно спортивной науке и медицине".

"Олимпийские игры не за горами, радует что у нас есть такая уникальная возможность обсудить все нюансы подготовки к Играм и при необходимости успеть подкорректировать некоторые ее аспекты", - добавил министр.

Международная научно-практическая конференция "100 дней до Токио" проходит 15-16 апреля в столице. Цель мероприятия - изучение актуальных направлений научно-методического и медицинского сопровождения подготовки спортсменов к Олимпийским играм, организация международного обмена знаниями ученых, практиков и представителей спортивного сообщества.

Организаторами конференции выступили НОК Беларуси, Министерство спорта и туризма, РНПЦ спорта, БГУФК, при участии Национального антидопингового агентства, Президентского спортивного клуба, общественного объединения "Белорусская ассоциация спортивной медицины".-0-

Сергей Ковальчук

Фото НОК