Спортивный мир начинает просыпаться - Валент

Дмитрий Валент. Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный мир начинает потихоньку просыпаться. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал титулованный белорусский боец, выступающий в таиландском боксе и кикбоксинге, Дмитрий Валент. "Белорусы продолжают подготовку к турнирам. То, что нам предоставлена возможность тренироваться, - большое преимущество перед другими атлетами. У нас созданы все условия для поддержания спортивной формы. Недавно прошел второй сбор в "Раубичах", где все было организовано на высоком уровне, - сказал Дмитрий Валент. - Я сейчас работаю над общей выносливостью, много бегаю, прыгаю на скакалке, делаю силовую работу, провожу спарринги. У нас планировались чемпионаты мира и Европы, но из-за коронавируса их отменили. Неизвестно, когда ближайшие старты будут проведены. Сейчас спортивный мир начинает потихоньку просыпаться: UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) возобновил свои соревнования без зрителей, профессиональные турниры проходят в Беларуси, где молодые спортсмены могут набраться опыта". Также спортсмен отметил, что в белорусском кикбоксинге и муай-тай растет достойная смена. По его словам, молодые бойцы подают большие надежды: у всех разный и интересный стиль. Как рассказывал корреспонденту БЕЛТА главный тренер сборной Беларуси по муай-тай и кикбоксингу Виталий Тишуров, активная соревновательная пора ожидается осенью. По его словам, в это время планируется и чемпионат Беларуси. Он добавил, что сейчас белорусские спортсмены, несмотря на переносы соревнований и непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, работают в штатном режиме.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!