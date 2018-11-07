Спорткомплекс "Раубичи" в 2022 году примет этап КМ по биатлону

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спорткомплекс "Раубичи" в 2022 году примет этап Кубка мира по биатлону. Такое решение принято Международным союзом биатлонистов (IBU), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал спортивный директор IBU Феликс Беттерлинг, в 2022 году в Кубок мира будут включены эстонский Отепя и Минск, спорткомплекс "Раубичи".

Беларусь проведет седьмой этап КМ-2021/2022. Соревнования пройдут после зимних Олимпийских игр в Пекине с 28 февраля по 6 марта.

В текущем сезоне в спорткомплексе "Раубичи" с 18 по 24 февраля 2019 года состоится чемпионат Европы по биатлону. В ходе турнира также состоятся проводы из большого спорта Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.

Ранее в олимпийском спортивном комплексе "Раубичи" проводились чемпионаты мира и Европы по биатлону. После реконструкции в феврале 2015 года здесь состоялся 49-й юниорский чемпионат мира.-0-