Спортсменам на Олимпиаде разрешат снимать маски

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменам на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разрешено снять маски, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Для церемонии награждения ковид-протокол адаптирован таким образом, чтобы спортсмены могли поделиться своими эмоциями со всем миром во время столь значимого события в своей карьере. Видеооператоры и фотокорреспонденты получат возможность запечатлеть моменты триумфа. На Играх в Пекине будут работать фотокорреспонденты БЕЛТА.

После церемонии спортсмены смогут еще раз снять маски, чтобы сделать индивидуальные или командные фотографии. Соблюдая при этом социальную дистанцию от представителей СМИ и других атлетов.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-