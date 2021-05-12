Спортсменка из Нидерландов выиграла золото ЧЕ в плавании на открытой воде

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шарон ван Рувендааль из Нидерландов выиграла золото чемпионата Европы в плавании на открытой воде. Состязания в рамках программы континентального форума по водным видам спорта проходят в Будапеште (Венгрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 5 км действующая чемпионка Европы в данном виде программы преодолела за 58 мин. 45,2 сек. Завершившая заплыв на втором месте итальянка Джулия Габриллечи уступила титулованной сопернице 4,1 сек. Замкнула тройку призеров француженка Оцеан Кассиньоль (отставание 6,2 сек.). Таким образом Шарон ван Рувендааль стала шестикратной победительницей континентальных форумов.

В аналогичной дисциплине у мужчин победу праздновал Грегорио Палтриньери из Италии - 55 мин. 43,3 сек. Второе место за собой оставил Марк-Антуан Оливер - 55 мин. 45,1 сек. Третье место занял еще один представитель Италии Дарио Верани - 55 мин. 46,6 сек.