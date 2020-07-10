Спортсменки Гомельской области выиграли четыре золота Кубка Беларуси по боксу

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки Гомельской области выиграли четыре золотые медали в розыгрыше Кубка Беларуси по боксу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

По ходу турнира среди женщин было разыграно семь комплектов наград. Четыре медали высшей пробы выиграли представительницы Гомельщины. В своих весовых категориях первенствовали Юлия Апанасович (51 кг), Галина Бруевич (57 кг), Антонина Аксенова (64 кг) и Виктория Кебикова (75 кг). Две награды высшей пробы у минчанок Аллы Стародуб (60 кг) и Арины Данильчик (69 кг). Еще одно золото у спортсменки из Витебской области Карины Гадун (54 кг).

Кубок Беларуси по боксу, который принимает Гомель, проходит при пустых трибунах. Во время соревнований приняты все эпидемиологические и санитарные меры в соответствии с рекомендациями Минздрава Беларуси. Для болельщиков организованы онлайн-трансляции.

Кубок Беларуси по боксу в Гомеле стал первым стартом для представителей национальной команды после долгого перерыва. В споре за награды принимают участие практически все сильнейшие спортсмены страны. Для молодых атлетов состязания стали этапом отбора на сентябрьские Игры стран СНГ.-0-