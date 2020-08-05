5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки "Минска" стали обладательницами Кубка Беларуси по хоккею на траве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче турнира, который проходил на поле барановичского спорткомплекса "Дубово-спорт", столичные хоккеистки уверенно разобрались со смолевичской "Викторией" - 3:1. У победительниц отличились Анастасия Сыс, забросившая мяч на восьмой минуте матча, а также оформившая дубль в концовке поединка Евгения Керноз. За клуб из Минской области взятие ворот оформила Диана Батюкова. В итоге "Виктория" заняла четвертую позицию в протоколе турнира, не выиграв ни одной встречи по ходу состязаний. Минчанки победили во всех матчах со своим участием.

Второе место оставили за собой хоккеистки гродненского "Ритма", в заключительном туре разгромившие со счетом 8:0 барановичский "Текстильщик-БарГУ", ставший третьим. Для гродненской команды это была вторая виктория на турнире, барановичские спортсменки выиграли одно противоборство.

Все вопросы относительно победительниц данной игры были фактически сняты к 16-й минуте. После результативных атак Натальи Мазырко, Ольги Шинтарь, оформившей голевой дубль, и Дарьи Белоусовой шансов изменить ситуацию на поле у команды из Брестской области не было. Однако "Ритм" не стал сбавлять обороты и продолжил голевую феерию. Свой бомбардирский послужной список пополнили Юлия Курганская, Валерия Лапицкая, Александра Сливинская и Светлана Богушевич.

Ранее хоккеистки "Минска" выиграли еще один ключевой старт нынешнего сезона, став чемпионками Беларуси.-0-

Спортсменки "Минска" выиграли золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве В четвертом матче финальной серии до трех побед ХК "Минск" преодолел сопротивление гродненского "Ритма" и выиграл со результатом 4:2. Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу подопечных Николая Санковца.