Спортсменки "Ритма" сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве против "Минска"

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки "Ритма" сравняли счет в финальном противоборстве с ХК "Минск" за золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве. Второй матч серии завершился победой гродненчанок со счетом 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок стартовал с атак "Минска", однако хоккеисткам из столицы не хватало точности в завершающей стадии атак. Их оппонентки, напротив, к своим моментам относились бережно. Так, на 7-й минуте счет открыла Елизавета Скурат. На этом неприятности для столичной команды не закончились. Через 11 минут гродненская дружина провела стремительную атаку. Первую волну наступления минчанкам удалось сбить, но получившие право на штрафной угловой удар конкурентки реализовали момент благодаря голу Дарьи Белоусовой.

Игроки ХК "Минск" старались изменить ситуацию на площадке, но мяч упорно не шел в ворота, кроме того, соперницы аккуратно играли в защите. К разочарованию болельщиков столичной дружины, на 45-й минуте матча Светлана Богушевич довела счет до крупного, опередив при игре у ворот защитниц и вратаря соперниц.

Таким образом, счет в серии стал 1:1. Напомним, накануне ХК "Минск" одержал трудную викторию над "Ритмом" со счетом 3:2.

Следующий матч соискательниц золотых медалей чемпионата Беларуси состоится в Гродно 27 июля. При необходимости четвертый поединок серии также будет сыгран в городе над Неманом 28 июля. Если и после этих матчей ни одна из команд не одержит три виктории, решающий матч будет сыгран 31 июля в столице.-0-