Спортсменки "Ритма" в 23-й раз стали чемпионками Беларуси по индорхоккею

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки гродненского "Ритма" в 23-й раз стали чемпионками Беларуси по индорхоккею (хоккей на траве в залах), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заключительный этап 30-го женского чемпионата страны среди женских команд проходил на площадке велодрома "Минск-Арены". В полуфинале хоккеистки "Ритма" взяли верх над первой командой ХК "Минск" со счетом 5:2. Основное время другого полуфинального поединка между второй командой ХК "Минск" и "Викторией" завершилось вничью - 2:2, а в серии послематчевых буллитов удача была на стороне минчанок.

В решающей серии за чемпионский титул гродненские хоккеистки одержали две победы с крупным счетом - 6:1 и 5:0. Обладателями бронзовых наград стали спортсменки первой команды "Минска". Лучшим игроком турнира признана Ольга Гончаренко из "Ритма". Лучшим голкипером стала Алена Бовтко ("Минск-2"), среди бомбардиров не было равных лидеру атак "Виктории" Юлии Михейчик, которая 32 раза поражала ворота соперниц.

После двух туров мужского первенства по индорхоккею лидирует "Минск", набравший 34 очка, вторым идет брестский "Строитель", у которого на три балла меньше, по 18 очков имеют вторые команды минского и брестского клубов. Последний этап пройдет 4-6 февраля в Минске.-0-