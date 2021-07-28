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28 июля 2021, 17:02

Спортсменки США стали первыми олимпийскими чемпионками по баскетболу 3х3

Фото Getty Images
Фото Getty Images
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28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки США стали первыми в истории олимпийскими чемпионками по баскетболу 3х3, передает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем финальном поединке американки победили российскую команду со счетом 18:15. В матче за бронзовые награды китайские баскетболистки одолели француженок с результатом 16:14.

В решающем матче мужского турнира спортсмены Латвии переиграли россиян - 21:18. Обладателями бронзы стали баскетболисты Сербии, выигравшие в поединке за третье место у команды Бельгии со счетом 21:10.-0-

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