Спортсменки США стали первыми олимпийскими чемпионками по баскетболу 3х3

28 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Спортсменки США стали первыми в истории олимпийскими чемпионками по баскетболу 3х3, передает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем финальном поединке американки победили российскую команду со счетом 18:15. В матче за бронзовые награды китайские баскетболистки одолели француженок с результатом 16:14.

В решающем матче мужского турнира спортсмены Латвии переиграли россиян - 21:18. Обладателями бронзы стали баскетболисты Сербии, выигравшие в поединке за третье место у команды Бельгии со счетом 21:10.-0-