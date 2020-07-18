Спортсмены Брестской области выиграли командный зачет Кубка Беларуси по легкой атлетике

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Брестской области выиграли командный зачет открытого Кубка Беларуси по легкой атлетике, который прошел в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Атлеты Брестской области набрали в сумме 193 балла и заняли первое место в командном зачете. На второй позиции остановились спортсмены Могилевской области (181 пункт). Замкнули тройку сильнейших легкоатлеты Гомельщины - 181 очко.

Наиболее значимого результата добилась в прыжке в длину Анастасия Мирончик-Иванова (6,93 м), ее показатель является лучшим в мире в этом сезоне. Данный результат принес бы спортсменке лицензию на Олимпийские игры в Токио, если бы не приостановка квалификационного периода до 1 декабря нынешнего года.

Фото БФЛА

Первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса стали соревнования, которые прошли 25-26 июня на столичном стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.

Главным стартом этого сезона для легкоатлетов станет чемпионат Беларуси, который пройдет с 30 июля по 2 августа на минском стадионе "Динамо".-0-