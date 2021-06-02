2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Брестской области выиграли командный зачет Кубка Беларуси по легкой атлетике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Победители набрали 165 очков. Столько же на счету дружины Гродненской области, которую удалось обойти лишь по дополнительным показателям. Замкнули тройку сильнейших спортсмены Могилевской области - 154 очка.

Лучшие спортсмены состязаний, набравшие по таблице очков IAAF наибольшее количество пунктов по показанным результатам, получили специальные призы от Белорусской федерации легкой атлетики.

В стартах женщин отличились Анна Михайлова (Брестская область), победившая в беге на 400 м с личным рекордом 51,45 сек., прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова (Минская область) - 6 м 67 см и толкательница ядра Алена Дубицкая (Гродненская область) - 18 м 98 см.

У мужчин наград БФЛА удостоились копьеметатель из Минска Павел Мелешко - 83 м 90 см, обладатель Кубка Беларуси в тройном прыжке Максим Нестеренко из Могилева - 16 м 93 см, а также Никита Лопатенко (Гомельская область), не знавший равных в прыжках в длину и установивший личный рекорд - 8 м 01 см.

Стоит отметить победу в метании молота председателя федерации Ивана Тихона. Титулованный спортсмен принес очки в зачет Гродненской области с результатом 76 м 17 см.

Что касается остальных видов программы, то обладателями Кубка Беларуси у мужчин стали Максим Граборенко (Брестская область) - 100 м, Виталий Парахонько (Витебская область) - 110 м с барьерами, Юрий Заболотный (Гомельская область) - 200 м, Александр Василевский (Минск) - 400 м, Егор Ховратович - 400 м с барьерами, Сергей Карпов - 800 м, Илья Карнаухов - 1500 м, 3000 м (все - Могилевская область), Сергей Кравченя (Минск) - 5000 м, Вячеслав Скудный (Могилевская область) - 3000 м с препятствиями, Андрей Чурило (Брестская область) - прыжки в высоту, Юрий Еремич (Гродненская область) - прыжки с шестом, Евгений Богуцкий (Минская область) - метание диска, Махмуд Абдельрахман (Бахрейн) - толкание ядра.

У женщин в своих дисциплинах первенствовали Екатерина Живаева (Брестская область) - 100 м и 200 м, Светлана Парахонько (Витебская область) - 100 м с барьерами, Александра Хильманович (Гродненская область) - 400 м с барьерами, Ольга Немогай (Минск) - 800 м, 1500 м, Екатерина Корнеенко - 3000 м, 5000 м, Татьяна Шабанова - 3000 м с препятствиями (обе - Могилевская область), Виолетта Скворцова (Витебская область) - тройной прыжок, Эстель Валиану (Израиль) - метание диска, Татьяна Холодович - метание копья, Анна Малыщик - метание молота (обе - Брестская область), Яна Максимова (Гомельская область) - прыжки в высоту.-0-