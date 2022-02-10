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10 февраля 2022, 17:53

Спортсмены Германии лидируют в медальном зачете Олимпийских игр-2022

Фото olympics.com
Фото olympics.com
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10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены сборной Германии продолжают возглавлять медальный зачет после очередного соревновательного дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы сегодня оказались далеки от призовых мест. В командном турнире по лыжной акробатике белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Станислав Гладченко и Максим Густик не смогли пробиться в четверку финалистов, заняв 6-е место из шести участников соревнований. Конькобежка Марина Зуева оказалась 9-й на дистанции 10 000 м. Фигурист Константин Милюков замкнул двадцатку сильнейших в мужском одиночном катании.

Команда Германии имеет сейчас 9 наград - 6 золотых и 3 серебряные. Вторыми идут спортсмены Норвегии - 12 медалей (5, 3, 4), на третьем месте сборная Австрии - 13 (4, 5, 4). Беларусь с одним серебром занимает 21-ю позицию. Обладателями олимпийских медалей уже становились представители 25 стран.

Всего сегодня было разыграно 8 комплектов наград:

Фигурное катание. Мужчины

1. Натан Чен (США)

2. Юма Кагияма (Япония)

3. Шома Уно (Япония)

Сноуборд. Женщины. Хафпайп

1. Хлоя Ким (США)

2. Керальт Кастельет (Испания)

3. Сэна Томита (Япония)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Комбинация

1. Йоханнес Штрольц (Австрия)

2. Александр Омодт Кильде (Норвегия)

3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

Лыжные гонки. Женщины. 10 км

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Кертту Нисканен (Финляндия)

3. Криста Пярмякоски (Финляндия)

Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс

1. Алессандро Хеммерле (Австрия)

2. Элиот Гронден (Канада)

3. Омар Визинтин (Италия)

Фристайл. Смешанные команды. Акробатика

1. США

2. Китай

3. Канада

Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

1. Ирен Схаутен (Нидерланды)

2. Изабель Вайдеман (Канада)

3. Мартина Сабликова (Чехия)

Санный спорт. Командная эстафета

1. Германия

2. Австрия

3. Латвия.-0-

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