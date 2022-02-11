Спортсмены Германии возглавляют медальный зачет пекинской Олимпиады

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены сборной Германии продолжают возглавлять медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр. У белорусской команды по-прежнему одно серебро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Надежды белорусских болельщиков на успешное выступление биатлонисток сегодня не оправдались: лучшей из них была Динара Алимбекова, занявшая 15-е место. В лыжной гонке на 15 км классическим ходом единственный представитель Беларуси Егор Шпунтов оказался на 68-й итоговой позиции.
У лидера медального зачета команды Германии 11 наград: 7 золотых и 4 серебряные. На втором месте спортсмены Норвегии - 14 (6, 3, 5), третьими идут атлеты Нидерландов - 10 (5, 4, 1). Сборная Беларуси с одной серебряной медалью занимает 21-ю позицию. На пьедестал пекинских Игр поднимались спортсмены из 26 стран.
Всего сегодня было разыграно 7 комплектов наград.
Сноуборд. Мужчины. Хафпайп:
1. Аюму Хирано (Япония),
2. Скотти Джеймс (Австралия),
3. Ян Шеррер (Швейцария).
Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант:
1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария),
2. Мирьям Пухнер (Австрия),
3. Мишель Гизин (Швейцария).
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км:
1. Ииво Нисканен (Финляндия),
2. Александр Большунов (Россия),
3. Йоханнес Клебо (Норвегия).
Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м:
1. Нильс ван дер Пул (Швеция),
2. Патрик Руст (Нидерланды),
3. Давиде Гьотто (Италия).
Биатлон. Женщины. Спринт:
1. Марте Ройселанн (Норвегия),
2. Эльвира Эберг (Швеция),
3. Доротея Вирер (Италия).
Шорт-трек. Женщины. 1000 м:
1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды),
2. Чхве Мин Джон (Республика Корея),
3. Ханне Десмет (Бельгия).
Скелетон. Мужчины:
1. Кристофер Гротхер (Германия),
2. Аксель Юнг (Германия),
3. Янь Вэньган (Китай).-0-