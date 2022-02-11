Спортсмены Германии возглавляют медальный зачет пекинской Олимпиады

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены сборной Германии продолжают возглавлять медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр. У белорусской команды по-прежнему одно серебро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Надежды белорусских болельщиков на успешное выступление биатлонисток сегодня не оправдались: лучшей из них была Динара Алимбекова, занявшая 15-е место. В лыжной гонке на 15 км классическим ходом единственный представитель Беларуси Егор Шпунтов оказался на 68-й итоговой позиции.

У лидера медального зачета команды Германии 11 наград: 7 золотых и 4 серебряные. На втором месте спортсмены Норвегии - 14 (6, 3, 5), третьими идут атлеты Нидерландов - 10 (5, 4, 1). Сборная Беларуси с одной серебряной медалью занимает 21-ю позицию. На пьедестал пекинских Игр поднимались спортсмены из 26 стран.

Всего сегодня было разыграно 7 комплектов наград.

Сноуборд. Мужчины. Хафпайп:

1. Аюму Хирано (Япония),

2. Скотти Джеймс (Австралия),

3. Ян Шеррер (Швейцария).

Горнолыжный спорт. Женщины. Супергигант:

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария),

2. Мирьям Пухнер (Австрия),

3. Мишель Гизин (Швейцария).

Лыжные гонки. Мужчины. 15 км:

1. Ииво Нисканен (Финляндия),

2. Александр Большунов (Россия),

3. Йоханнес Клебо (Норвегия).

Конькобежный спорт. Мужчины. 10 000 м:

1. Нильс ван дер Пул (Швеция),

2. Патрик Руст (Нидерланды),

3. Давиде Гьотто (Италия).

Биатлон. Женщины. Спринт:

1. Марте Ройселанн (Норвегия),

2. Эльвира Эберг (Швеция),

3. Доротея Вирер (Италия).

Шорт-трек. Женщины. 1000 м:

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды),

2. Чхве Мин Джон (Республика Корея),

3. Ханне Десмет (Бельгия).

Скелетон. Мужчины:

1. Кристофер Гротхер (Германия),

2. Аксель Юнг (Германия),

3. Янь Вэньган (Китай).-0-