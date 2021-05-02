Спортсмены гомельского лицея МЧС выиграли турнир по мини-футболу

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая команда специализированного лицея МЧС Гомеля стала победительницей 6-го республиканского турнира "Футбол - твой друг навсегда". В соревнованиях приняли участие 16 команд детских домов, школ-интернатов, детских деревень и кадетских училищ Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряным призером этих состязаний стала дружина SOS-Детская деревня из Марьиной Горки, третье место у второй команды гомельского лицея МЧС. Лучшим игроком признан представитель победителей Сергей Котоман. Среди голкиперов лучшим назван один из обладателей серебра Валерий Юданов, лучшим защитником стал Игорь Кунский из Молодежного дома в Боровлянах, нападающим - обладатель бронзы Даниил Чигир.

В конкурсе "Лучшая стенгазета" победила команда Мозырского детского дома, которая получила в награду фирменный футбольный мяч с автографами игроков национальной сборной Беларуси.

Ассоциация "Белорусская федерация футбола" наградила всех игроков памятной футболкой и специальными призами. Кроме того, каждое учреждение-участник получило в подарок от АБФФ футбольные мячи, комплекты формы и памятные кубки.

В эти дни АБФФ начинает подготовку к следующему турниру.-0-