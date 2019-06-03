Спортсмены Гомельской области поборются за награды II Европейских игр в 9 видах

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представители Гомельской области поборются за награды II Европейских игр в 9 видах спорта, сообщил сегодня журналистам начальник управления спорта и туризма облисполкома Денис Езерский, передает корреспондент БЕЛТА.

К участию в значимом спортивном мероприятии сейчас готовятся в составе национальной сборной 35 атлетов региона. "Спортсмены Гомельской области будут представлены в таких видах, как гребля на байдарках и каноэ, бокс, велоспорт, вольная и греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, баскетбол и акробатика", - отметил начальник управления. По его словам, количественный состав спортсменов еще не окончательный: проходят тестовые, отборочные соревнования.

Денис Езерский рассказал, что уже более 6 тыс. жителей региона планируют поболеть за спортсменов на трибунах в Минске. "Популярны у гомельчан церемонии открытия и закрытия, соревнования по пляжному футболу, легкой атлетике. Продажа билетов продолжается. Купить их можно в том числе и через официальные точки реализации в торговых объектах, туристических организациях, причем не только в Гомеле, но и в Светлогорске, Мозыре, Речице и других населенных пунктах", - добавил он. Узнать о билетах, программной сетке, другую информацию о II Европейских играх можно и в специальном штабе, созданном при управлении спорта и туризма.

Тех, кто не поедет в Минск, приглашают присоединиться к спортивному событию в фанзоне в Гомеле, которая начнет работу на площадке у Ледового дворца с 21 июня. С арен соревнований будут организованы прямые включения, в перерывах праздничную атмосферу поддержат культурно-развлекательной программой. Здесь же развернутся торговые точки, детские площадки, тематические и фотозоны.

Много интересных событий готовят в регионе и по маршруту эстафеты огня II Европейских игр. "Пламя мира" прибудет в Гомельскую область 5 июня. Главный символ состязания пронесут по знаковым местам и достопримечательностям региона. Эстафета пройдет через Гомель, Жлобин, национальный парк "Припятский", Туров, Мозырь. После огонь II Европейских игр отправится в Минскую область.

Огонь II Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу. В эти дни эстафета проходит по Могилевской области. Ранее огонь II Европейских игр пронесли по некоторым городам и знаковым местам Брестской, Гродненской, Витебской областей.

Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-