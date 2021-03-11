Спортсмены Гомельской области уже завоевали 12 лицензий на Олимпиаду в Токио

11 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Гомельской области уже завоевали 12 лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов на церемонии чествования спортсменов, которым назначены стипендии облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Привалова, ведущие спортсмены региона продолжают подготовку к главному спортивному событию 2021 года - Олимпиаде в Токио. "На данный момент завоевано 12 лицензий на участие в Играх в пяти видах спорта - академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, конный спорт, плавание, современное пятиборье", - уточнил он.

Предстоит спортсменам области побороться за лицензии в таких видах, как бокс, греко-римская и вольная борьба, велосипедный спорт, легкая и тяжелая атлетика.

"К сожалению, современный спорт постепенно превращается в составную часть политики, с ее агрессивными целями и замыслами. А это свидетельствует о том, что подвергаются ревизии некогда фундаментальные принципы спорта высших достижений, в том числе олимпийского движения", - отметил Владимир Привалов.

Заместитель председателя облисполкома подчеркнул: абсолютное большинство спортсменов региона - настоящие патриоты, которые без остатка отдают свой талант, силы и энергию для побед во имя Отечества. С болью в сердце они воспринимают то, что профессиональный спорт стал политикой, а такие политические инструменты, как санкции, блокады - нормами. "Мы с этим смириться никогда не сможем. Потому что белорусы - спортивная нация. Мы поддерживали и всегда будем поддерживать спорт в его лучших традициях",- сказал Владимир Привалов.-0-