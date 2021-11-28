28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Гомельской области выиграли Кубок Беларуси по греко-римской борьбе в командном зачете. Турнир завершился в РЦОП "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победители набрали 88 очков. Второе место заняли спортсмены из Минска - 87 очков. Третье место у дружины Витебской области - 82 пункта.
В личном первенстве обладателями почетного трофея стали: Максим Ступакевич (весовая категория 55 кг, Пуховичи), Глеб Макаренко (60 кг, Гомель), Илья Валевский (63 кг, Витебск), Илья Людыно (67 кг, Минск), Юрий Коньков (72 кг, Витебск), Сергей Криштафович (77 кг, Минск), Никита Гаврасев (82 кг, Гомель), Станислав Шафаренко (87 кг, Мозырь), Владислав Пустошилов (97 кг, Бобруйск) и Дмитрий Зарубский (130 кг, Могилев).-0-