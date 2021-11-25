Спортсмены Гомельской области за пять лет завоевали на международных стартах 532 медали

25 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За последние пять лет спортсмены Гомельской области завоевали 532 медали на официальных международных стартах, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник управления спорта и туризма Павел Старосветский.

"За 2017-2021 годы на официальных международных стартах спортсмены области завоевали 532 медали - 132 золотые, 192 серебряные и 208 бронзовых. Это совместная работа всех специалистов отрасли", - констатировал Павел Старосветский. По его словам, значительный вклад в завоевание медалей на международных площадках вносят представители Гомеля и многих районов региона.

Начальник управления напомнил, что на Олимпийских играх в Токио в состав белорусской делегации вошли 18 спортсменов из Гомельской области. Они соревновались в 8 видах спорта. Представителям региона удалось завоевать одну медаль серебряного достоинства. "Игры в Токио оказались менее результативными в плане достижений для Гомельской области. В Рио-де-Жанейро было завоевано три медали", - обратил внимание начальник управления. На заседании обсудили причины положения дел. "Проанализированы ошибки, сделаны соответствующие выводы. Теперь главное - принять все решения для успешного выступления на Олимпиаде в Париже. Олимпийские игры - вершина достижений спортивной отрасли", - сказал руководитель.

Павел Старосветский подчеркнул особую важность развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва. "Спортивная отрасль Гомельской области представлена развитой инфраструктурой, кадровым потенциалом. Подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса осуществляют 73 учреждения, в которых работают более 1 тыс. тренеров-преподавателей и занимаются свыше 28 тыс. спортсменов", - проинформировал он.

За последние пять лет в регионе подготовили 77 мастеров спорта международного класса, 458 мастеров спорта Республики Беларусь. Они достойно представляют область на различных соревнованиях.

"Заслуги спортсменов и тренеров не остаются без внимания. Ежегодно присуждаются денежные премии, стипендии облисполкома за достигнутые успехи", - обратил внимание начальник управления. По результатам 2020 года Гомельский облисполком назначил 149 именных стипендий. Павел Старосветский заметил, что подобную инициативу поддерживают только Гомельский горисполком, Житковичский, Рогачевский, Хойникский райисполкомы, а также Федерация профсоюзов. По мнению руководителя, поддержка талантливых молодых спортсменов должна оказываться в каждом районе без исключения.-0-