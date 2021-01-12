12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Гродненской области выиграли командное первенство чемпионата Беларуси по вольной борьбе. Турнир сегодня завершился в столичном Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На счету победителей 225 очков. Второе место оставили за собой спортсмены Гомельской области (160 очков). Замкнула тройку сильнейших дружина Могилевской области (133).

В личном первенстве "вольники" из Гродненской области стали обладателями шести золотых медалей силами Арыиана Тютина (57 кг), Асадуллы Лачинова (61 кг), Нюргуна Скрябина (65 кг), Магомедхабиба Кадимагомедова (74 кг), Андрея Карпача (79 кг) и Александра Гуштына (97 кг). У спортсменов Минской области две золотые медали, которые выиграли Гаджи Раджабов (92 кг) из Молодечно и атлет из Червеня Денис Хроменков (125 кг). По одной награде высшей пробы на счету Абдулы Ахмедова (70 кг) из Минска и Романа Читадзе (86 кг) из Могилева.

Турнир в столичном Дворце спорта стал этапом отбора на предстоящие в нынешнем сезоне международные старты.-0-