16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Италии выиграли командный ЧЕ по спортивной ходьбе на дистанции 50 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В зачет победителям пошли итоговые результаты Андреа Агрусти (3-е место в личном зачете), Марко Де Лука (5-е место) и Микеле Антонелли (15-е место), в сумме 23 очка.
Второе место у спортсменов Германии - Натаниель Зайлер (6-е место), Карл Юнгханнсс (8-е место) и Карл Доманн (10-е место) - 24 очка.
Третья позиция в итоговом протоколе у ходоков Украины - Иван Банзерук (11-е место), Валерий Литанюк (13-е место), Игорь Главан (17-е место), Антон Радько (23-е место) - 41 очко.
Победителем командного чемпионата Европы в личном зачете стал испанец Марк Тур, финишировавший с результатом 3 ч. 47 мин. 40 сек. Серебряную медаль завоевал представитель Финляндии Алекси Ойяла - 3 ч. 48 мин. 25 сек. Итальянец Андреа Агрусти стал обладателем бронзовой награды - 3 мин. 49 мин. 52 сек.
Лучший из белорусов Анатолий Гомелев занял 14-е место - 3 ч. 55 мин. 58 сек. Его соотечественник Владимир Колесник досрочно завершил заход, сойдя на 35-м км дистанции.-0-