Спортсмены из 4 стран примут участие в турнире по греко-римской борьбе в Минске

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из четырех стран примут участие в международном турнире по греко-римской борьбе памяти тренеров Николая Ивашко и Олега Марковского, который состоится 5 января во Дворце борьбы им. А.Медведя, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир пройдет в формате командных состязаний среди юниоров от 19 до 21 года. За медали поборются около 70 атлетов из Беларуси, Украины, Швеции и Литвы. Предварительные поединки начнутся в 10.00. Финальные встречи стартуют в 16.30.

Вход для болельщиков свободный.

Николай Ивашко подготовил целую плеяду талантливых борцов, в том числе Александра Шишкова (чемпиона мира среди юниоров, бронзового призера чемпионата Европы среди юниоров) и Олега Марковского, ставшего заслуженным тренером БССР.

Олег Марковский долгое время работал начальником команды Беларуси по греко-римской борьбе, главным тренером Спортивного комитета Вооруженных Сил Беларуси, его подопечные завоевывали медали на чемпионатах мира и Европы. Его коронный прием "бросок прогибом с зашагиванием из захвата "петля".

Соревнования традиционно проводятся в январе, поскольку именно в этом месяце были дни рождения обоих тренеров.-0-