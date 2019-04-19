Спортсмены из четырех стран станут участниками первенства Витебской области по фигурному катанию

19 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Открытое первенство Витебской области по фигурному катанию на коньках "Северная звезда" пройдет 20-21 апреля, поддержать спортсменов приедут легендарные российские фигуристы, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Мероприятие проводится в Ледовом дворце спорта в третий раз. Бороться за победу будут 120 спортсменов из Беларуси, России, Латвии и Литвы. Нынешний турнир посетят российские фигуристы Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. Встреча и общение с ними станет дополнительной мотивацией для молодых спортсменов, зарядит на выдающиеся достижения.

"Северная звезда" проводится с учетом европейского опыта организации подобных турниров с возможностью присвоения разрядов для спортсменов. Все участники разбиты на девять возрастных групп - от 2010 года рождения до юниоров не старше 19 лет.

Оценивать молодых фигуристов приглашена международная бригада арбитров. Для гостей, любителей и поклонников этого вида спорта будет организована насыщенная культурно-развлекательная программа.

Организаторами мероприятия выступают управление спорта и туризма Витебского облисполкома, Витебский областной центр олимпийского резерва по зимним видам спорта, Федерация фигурного катания на коньках Витебской области, СООО "Нативита".-0-