Спортсмены из Нидерландов победили в медальном зачете ЧЕ-2021 по шорт-треку

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из Нидерландов победили в медальном зачете чемпионата Европы по шорт-треку, который завершился в Гданьске (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На счету голландской сборной пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград. Второе место у российской команды, представители которой стали обладателями четырех золотых, одной серебряной и трех бронзовых медалей. Третье место оставили за собой шорт-трекисты из Франции. У них на счету одно золото. Белорусские спортсмены в число семи дружин, выигрывавших награды на континентальном форуме в Польше, не попали.

В споре на 1000 м у женщин первенствовала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов. Ее итоговое время 1 мин. 28,573 сек. Второе место заняла ее подруга по команде Сельма Поутсма - 1 мин. 28,873 сек. Третья позиция у Анны Зидель из Германии - 1 мин. 29,375 сек. Белоруска Ольга Талаева заняла 18-е место, а ее соотечественница Мария Изофатова завершила данный вид программы на 25-й позиции в итоговом протоколе.

У мужчин километровую дистанцию быстрее других преодолел Семен Елистратов из России - 1 мин. 24,885 сек. Второе место у Джона-Генри Крюгера. Уроженец Питсбурга, сменивший американское спортивное гражданство на венгерское после Игр-2018, показал итоговые 1 мин. 25,232 сек. Замкнул тройку сильнейших голландец Ицхак де Лаат - 1 мин. 25,280 сек. Белорус Никита Мигдалев занял 24-е место.

В женской эстафете на 3000 м победили француженки - 4 мин. 17,135 сек. Второе место заняла дружина из Нидерландов - 4 мин. 23,161 сек. Третье время показали итальянки - 4 мин. 28,234 сек. Белорусская команда (Анна и Мария Изофатовы, Ольга Талаева и Вера Трибуль) заняла в итоговом протоколе 10-е место.

В мужской эстафете на 5000 м золотые медали выиграли спортсмены из Нидерландов - 6 мин. 56,420 сек. Серебро осталось за итальянцами - 6 мин. 56,544 сек. Россияне с бронзой - 6 мин. 56,653 сек. Белорусская дружина (Иван Логимахов, Евгений Рыжов, Максим Сергеев, Эдуард Стрелков) заняла 10-е место.

В многоборье у женщин победу праздновала голландка Сюзанна Шультинг, заработавшая 102 очка. Серебро у немки Анны Зайдель - 55 пунктов. Бронза обрела российскую прописку благодаря Софье Просвирновой - 53 очка. Белоруска Ольга Талаева заняла 21-е место. Ее подруга по команде Мария Изофатова стала 23-й.

В мужском многоборье не было равных россиянину Семену Елистратову - 71 балл. Второе место у итальянца Пьетро Зигеля - 55 пунктов. Третья позиция осталась за Ицхаком де Лаатом. Он набрал столько же очков, сколько и серебряный призер, однако итальянец обошел его по дополнительным показателям. Белорусы Никита Мигдалев и Артемий Слободник заняли 26-е и 40-е места соответственно.-0-