Спортсмены из России, Турции и Греции стали послами матча по легкой атлетике Европа - США в Минске

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАА) за 100 дней до исторического события в мировой легкой атлетике - матча Европа - США, который пройдет 9-10 сентября в Минске, объявила послов предстоящего события, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации легкой атлетики.

Чемпионы мира и Европы Рамиль Гулиев (Турция), Мария Ласицкене (Россия) и Екатерини Стефаниди (Греция) будут помогать продвижению этого масштабного спортивного турнира.

Мария Ласицкене является бесспорным лидером в женском прыжке в высоту в мире в течение последних двух лет и планирует продолжить свою победную серию в сентябре. "В восторге от идеи проведения такого матча. У меня идеальная статистика выступлений за команду Европы - участие в двух Континентальных кубках ИААФ и две победы. На стадионе "Динамо" надеюсь сделать хет-трик. За последние два года дважды участвовала в соревнованиях по прыжкам в высоту, которые проводит Белорусская федерация легкой атлетики в столице, так что будет интересно вернуться в Минск на соревнования на открытом воздухе", - рассказала спортсменка.

Турецкий спринтер Рамиль Гулиев уже не раз доказал свое лидерство на 200-метровой дистанции и планирует продолжать развивать свои успехи в этой дисциплине, которая принесла ему золото мирового и континентального первенств в 2017 и 2018 годах. "Намерен стабильно бегать быстрее 20 секунд этим летом. Я проверил статистику и узнал, что никто еще не выбегал из 20 секунд на дистанции 200 метров в Беларуси, так что кроме того, чтобы принести очки команде Европы и обыграть своих соперников из США, я буду также фокусироваться на этой цели", - сказал он.

Екатерини Стефаниди является олимпийской чемпионкой 2016 года в прыжках с шестом и надеется показать в Минске свои лучшие результаты. "Уверена, что прыжки с шестом среди женщин на предстоящей матчевой встрече могут быть одним из ключевых видов программы, так как в командах Европы и США лучшие атлеты в этом виде. Для всех нас это будет идеальная подготовка к чемпионату мира в Дохе, который пройдет всего через несколько недель после матча в Минске", - подчеркнула она.

Инициатором проведения матча Европа - США выступил президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен, подобные соревнования не проводились с 1970-х годов, когда большой интерес был прикован к международным матчевым встречам, к примеру, СССР - США. "До старта остается 100 дней, это важная веха. Внимание всей мировой легкой атлетики будет сосредоточено на матче. Абсолютно уверен, что это историческое легкоатлетическое событие будет зрелищным. Билеты на матч поступили в продажу, налажена активная работа по телепроизводству (компанией Eurovision). Я также знаю возможности стадиона "Динамо". Считаю, это достойное место для проведения такого важного соревнования", - добавил он.-0-