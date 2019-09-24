Спортсмены из семи стран примут участие в международном турнире по ММА в Минске

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из семи стран примут участие в международном турнире по смешанным единоборствам бойцовского промоушена New Fighting Generation, который пройдет 27 сентября в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь организации Александр Абдулхаков.

Противостоять белорусским атлетам будут спортсмены из Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России и Франции.

На турнире пройдут 14 профессиональных рейтинговых боев по ММА. В одном из них выступит известный белорусский тяжеловес Алексей Кудин, ему будет противостоять атлет из Франции Рашид Метлути. Во время соревнований состоится финал Гран-при в весовой категории до 66 кг. Также одним из главных событий вечера станет бой за временный пояс организации в категории до 77 кг, где белорус Евгений Кацер попытается одолеть Абдула Сами Фаизи из Афганистана.-0-