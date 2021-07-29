Спортсмены Китая вышли в лидеры медального зачета Олимпиады

29 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китайские спортсмены возглавили общекомандный медальный зачет XXXII летних Олимпийских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня атлеты сборной Китая стали обладателями трех золотых и одной серебряной медалей. Сейчас в их копилке 31 награда (15, 7, 9). Второе место у команды Японии - 25 (15, 4, 6), на третьей позиции спортсмены США - 38 (14, 14, 10). Четвертое место занимают россияне - 28 (8, 11, 9).

Всего сегодня было разыграно 17 комплектов наград.

Академическая гребля. Мужчины. Двойка парная

1. Хорватия.

2. Румыния.

3. Дания.

Академическая гребля. Женщины. Двойка парная

1. Новая Зеландия.

2. Россия.

3. Канада.

Академическая гребля. Мужчины - легкий вес. Двойка парная

1. Ирландия.

2. Германия.

3. Италия.

Академическая гребля. Женщины - легкий вес. Двойка парная

1. Италия.

2. Франция.

3. Нидерланды.

Плавание. Мужчины. 800 м вольный стиль

1. Роберт Финке (США).

2. Грегорио Пальтриньери (Италия).

3. Михаил Романчук (Украина).

Плавание. Мужчины. 200 м брасс

1. Зак Стаблети-Кук (Австралия).

2. Арно Каминга (Нидерланды).

3. Матти Матссон (Финляндия).

Плавание. Женщины. 200 м баттерфляй

1. Чжан Юйфэй (Китай).

2. Реган Смит (США).

3. Хали Фликингер (США).

Плавание. Мужчины. 100 м вольный стиль

1. Калеб Дрессел (США).

2. Кайл Чалмерс (Австралия).

3. Климент Колесников (Россия).

Плавание. Женщины. Эстафета 4х200 м вольный стиль

1. Китай.

2. США.

3. Австралия.

Стрельба. Женщины. Трап

1. Зузана Штефечекова (Словакия).

2. Кейли Браунинг (США).

3. Алессандра Перелли (Сан-Марино).

Стрельба. Мужчины. Трап

1. Иржи Липтак (Чехия).

2. Давид Костелецкий (Чехия).

3. Мэтью Каурд-Холли (Великобритания).

Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночка

1. Джессика Фокс (Австралия).

2. Мэллори Франклин (Великобритания).

3. Андреа Херцог (Германия).

Дзюдо. Женщины. До 78 кг

1. Сори Хамада (Япония).

2. Маделайна Малонга (Франция).

3. Майра Агияр (Бразилия), Анна-Мария Вагнер (Германия).

Дзюдо. Мужчины. До 100 кг

1. Аарон Вольф (Япония).

2. Чо Гу Хам (Республика Корея).

3. Хорхе Фонсека (Португалия), Нияз Ильясов (Россия).

Фехтование. Женщины. Командная рапира

1. Россия.

2. Франция.

3. Италия.

Спортивная гимнастика. Женщины. Индивидуальное многоборье. Финал

1. Суниса Ли (США).

2. Ребека Андраде (Бразилия).

3. Ангелина Мельникова (Россия).

Настольный теннис. Женщины. Одиночный разряд

1. Чэнь Мэн (Китай).

2. Сунь Инша (Китай).

3. Мима Ито (Япония).-0-