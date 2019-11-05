Спортсмены "Луча" выиграли турнир памяти известного белорусского футболиста Эдуарда Зарембо

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любительская команда минского "Луча" стала победителем второго футбольного турнира памяти легендарного защитника минского "Динамо" Эдуарда Зарембо, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке спортсмены столичного часового завода обыграли любительскую команду "Девятка" со счетом 6:3, рассказал организатор турнира, директор физкультурно-оздоровительного центра Первомайского района Виктор Ивановский. Лучшим бомбардиром соревнований с пятью голами стал Роман Пронин из "Слободы", которая в прошлом году стала первым победителем этого турнира.

Виктор Ивановский, который сам является воспитанником Эдуарда Зарембо, сообщил, что турнир проводится на новой мини-футбольной арене ФОК "Уручье" по улице Никифорова. В соревнованиях принимают участие любительские команды различных предприятий и организаций белорусской столицы.

Мастер спорта Советского Союза Эдуард Зарембо в составе минского "Динамо" стал бронзовым призером чемпионата СССР 1963 года, в 1965-м играл в легендарном двухматчевом финале розыгрыша Кубка СССР, в котором минчане уступили московскому "Спартаку" (0:0, 1:2). Эдуард Зарембо был одним из лучших защитников СССР в 60-х годах ХХ века, его называли "королем подката" за мастерское исполнение этого приема. После окончания игровой карьеры работал с юными футболистами знаменитой минской СДЮШОР-5, преподавал физкультуру в учебных заведениях Минска. Умер Эдуард Зарембо в 2012 году в возрасте 74 лет, 17 ноября ему исполнилось бы 82 года, отметил Виктор Ивановский.-0-