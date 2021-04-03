Спортсмены Минской области выиграли командное первенство на турнире "Смелый шаг"

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Минской области не знали себе равных в командном первенстве турнира по таиландскому боксу "Смелый шаг", одним из организаторов которого выступает Президентский спортивный клуб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

В младшей возрастной группе среди юношей 10-11 лет первенствовали: Иван Котов (28 кг; Минск), Артем Ермоленко (30 кг; Гомель), Тихон Андык (32 кг; Минская область), Никита Куликовский (34 кг), Николай Кравченко (38 кг), Александр Рудницкий (40 кг; все – Минск), Богдан Монахов (42 кг; Могилев), Глеб Малькевич (46 кг; Минская область), Кирилл Буев (50 кг), Максим Ковалевский (52 кг), Роман Прохоров (60 кг; все – Минск), Андрей Мамедов (72 кг; Минская область). В аналогичной возрастной группе среди девочек победу праздновала Анастасия Марченко (30 кг; Полоцк).

Среди юношей 12-13 лет не было равных Дмитрию Стефановичу (34 кг; Минская область), Роману Музыченко (36 кг; Гомель), Никите Семежону (38 кг; Минск), Владиславу Иванову (40 кг; Полоцк), Мирону Борборовичу (42 кг; Гомель), Никите Куликовскому (44 кг; Могилев), Максиму Русецкому (46 кг; Полоцк), Егору Гладкому (48 кг; Минская область), Ивану Александронку (50 кг; Гомель), Роману Верину 54 кг; Минская область), Илье Книппу (56 кг; Полоцк), Матвею Литвину (60 кг), Егору Кузнецову (67 кг оба – Минск), Евгению Федорийшину (свыше 91 кг; Минская область). В боях девочек аналогичного возраста золото выиграли Виктория Шлапакова (51 кг; Минск) и Эвелина Хазин-Рева (54 кг; Полоцк).

Соревнования юниоров (14-15 лет) выиграли: Матвей Жавнер (48 кг), Илья Ходыко (54 кг), Антон Сотников (57 кг), Евгений Мороз (60 кг; все – Минская область), Владислав Сиваков (70 кг), Артем Зыбин (свыше 91 кг; Гомель). У юниорок (14-15 лет) победы одержали Диана Чернявская (54 кг; Могилев) и Виктория Янова (57 кг; Полоцк).

Учитывая результаты личного первенства, в командном зачете первое место заняли спортсмены Минской области. Второе место у гомельчан. Замкнули тройку сильнейших атлеты Полоцка. Приз лучшему бойцу турнира выиграл Роман Музыченко из Гомеля. За волю к победе наградили Никиту Юманова из Могилева.

В турнире соревновались около ста участников проекта "Смелый шаг", которые попали в непростую жизненную ситуацию. Все они начали заниматься таиландским боксом не более года назад.

Юные спортсмены тренируются на базе центров спортивной подготовки МВД. На данный момент залы для юных любителей таиландского бокса открыты в пяти регионах страны (Минск, Минская, Гомельская, Могилевская и Витебская области). В мае специализированное помещение для занятий восточным видом единоборств отроется в Брестской области.

Организаторы проекта - Министерство внутренних дел, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация кикбоксинга и таиландского бокса.-0-