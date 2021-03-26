26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены Минской области выиграли молодежный чемпионат Беларуси по греко-римской борьбе (U-23), который завершился в столичном Дворце спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победители командного зачета набрали 84 очка. Столько же у атлетов из дружины Гродненской области, которые заняли второе место, уступив по дополнительным показателям. Замкнули тройку сильнейших борцы Минска, заработавшие 76 пунктов.

В личном зачете у "классиков" Минской области четыре золотых медали, которые в своих весовых категориях завоевали Максим Ступакевич (55 кг; Пуховичи), Игорь Ярошевич (87 кг; Минский район), Павел Глинчук (97 кг; Молодечно), Илья Юдчиц (130 кг; Минский район).

По две награды высшей пробы выиграли спортсмены сразу из трех дружин. В команде Минска победы праздновали Владимир Карпиевич (67 кг) и Эльдар Гасанов (72 кг). Золотыми медалями копилку наград коллектива Гомельской области пополнили представители областного центра Глеб Макаренко (60 кг) и Евгений Юров (82 кг). В сборной Могилевской области первенствовали Александр Печуренко (63 кг; Бобруйск) и Никита Казаков (77 кг; Могилев).

Старт был этапом отбора на международные состязания в данной возрастной группе.-0-