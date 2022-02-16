Спортсмены Норвегии возглавляют медальный зачет пекинской Олимпиады

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии возглавляет медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. В активе сборной Беларуси по-прежнему два серебра, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня не смогли порадовать белорусских болельщиков биатлонистки Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола, которые заняли лишь 13-ю позицию в эстафетной гонке 4х6 км. В финале мужских соревнований по лыжной акробатике белорус Станислав Гладченко занял 11-е место. В командном спринте классическим стилем белорусские лыжники Александр Воронов и Егор Шпунтов не смогли попасть в десятку финалистов, оказавшись на 12-й строке итогового протокола.
В копилке спортсменов Норвегии сейчас 28 медалей (13 ,7, 8), второй идет команда Германии - 20 (10, 6, 4), третье место занимает сборная США - 19 (8, 7, 4). Команда Беларуси с серебряными медалями биатлониста Антона Смольского и фристайлистки Анны Гуськовой находится на 22-м месте. Олимпийские награды Пекина завоевали представители 28 стран.
Всего сегодня было разыграно 8 комплектов наград:
Фристайл. Мужчины. Слоупстайл
1. Алекс Холл (США)
2. Николас Геппер (США)
3. Йеспер Тьядер (Швеция)
Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом
1. Клеман Ноэль (Франция)
2. Йоханнес Штрольц (Австрия)
3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия)
Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6 км
1. Швеция
2. Россия
3. Германия
Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт
1. Германия
2. Швеция
3. Россия
Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт
1. Норвегия
2. Финляндия
3. Россия
Фристайл. Мужчины. Акробатика
1. Ци Гуанпу (Китай)
2. Александр Абраменко (Украина)
3. Илья Буров (Россия)
Шорт-трек. Мужчины. Эстафета
1. Канада
2. Республика Корея
3. Италия
Шорт-трек. Женщины. 1500 м
1. Чхве Мин Джон (Республика Корея)
2. Арианна Фонтана (Италия)
3. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды).-0-