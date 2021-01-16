Спортсмены "Витэна" проиграли "Кайрату" в Лиге чемпионов по мини-футболу

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского "Витэна" не смогли пробиться в 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня чемпионы Беларуси принимали в могилевском спорткомплексе "Олимпиец" одного из главных фаворитов этого турнира - казахстанский "Кайрат" из Алматы и уступили с результатом 3:5. В первом тайме гости трижды поразили ворота Максима Лысенко. После перерыва Евгений Перемитин и Артем Козел сократили отставание до минимума, потом "Кайрат" забил еще дважды, на что белорусы ответили голом Антона Гусакова.
В поединке первого квалификационного раунда ЛЧ чемпионы Беларуси разгромили в Могилеве болгарский клуб "Черно море" со счетом 7:0.
Сегодня еще один казахстанский клуб "Актобе", который тренирует белорусский специалист Виктор Тарчило, играл в Афинах с греческим АЕКом из Афин и победил со счетом 5:2.
К этому времени завершились еще четыре встречи: "Барселона" (Испания) - "Приштина" (Косово) - 9:2, "Интер" (Испания) - "Ховокубо" (Нидерланды) - 6:2 "Херсон" (Украина) - "Скопье" (Северная Македония) - 5:1. Остальные матчи пройдут сегодня поздно вечером.
Жеребьевка пар 1/8 финала пройдет 21 января в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, а сами матчи за выход в четвертьфинал должны состояться 16-21 февраля. Расписание дальнейших поединков чемпионской Лиги станет известно позже.
В решающем поединке прошлого розыгрыша главного клубного турнира Старого Света по мини-футболу "Барселона" одолела еще одну испанскую команду "Эль-Посо" со счетом 2:1.-0-