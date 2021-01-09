Спортсмены ВРЗ впервые завоевали Кубок Беларуси по мини-футболу

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского ВРЗ впервые стали обладателями Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке 31-го кубкового розыгрыша гомельчане на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" в серии послематчевых пенальти одолели минскую "Столицу" - 4:3. В основное и дополнительное время соперники сыграли вничью - 2:2, а в серии пенальти удача была на стороне гомельской команды. В ближайшую субботу финалисты Кубка встретятся в Гомеле в очередном поединке национального первенства.

В полуфиналах нынешнего кубкового турнира "Столица" одолела в серии послематчевых пенальти гомельский БЧ - 5:3 (основное и дополнительное время - 2:2), а ВРЗ разгромил минский клуб "Охрана-Динамо" с результатом 8:2.

В финале прошлого турнира БЧ переиграл "Столицу" с минимальным преимуществом - 1:0.

Больше всех Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Из нынешних участников решающего этапа БЧ дважды брал Кубок (2014, 2019), в активе "Столицы" одна виктория (2015).-0-