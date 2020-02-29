Спринтами в "Раубичах" продолжится открытый ЧЕ по биатлону

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спринтерскими гонками продолжится сегодня в "Раубичах" открытый чемпионат Европы по биатлону, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 12.30 стартует мужской спринт, в котором примут участие 122 спортсмена. Беларусь представят Виктор Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей и Егор Казаринов.
В 15.30 начнется женский спринт с участием 107 биатлонисток. За награды континентального форума поборются белоруски Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Елена Кручинкина, Анна Сола, Аделина Сабитова и Ирина Кручинкина.
В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте. В женском суперспринте победила россиянка Евгения Павлова.
Участие в чемпионате Европы - 2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.
Завершится континентальный форум в "Раубичах" 1 марта гонками преследования у мужчин (12.30) и женщин (14.30).-0-