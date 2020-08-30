"Спутник" и "Торпедо-БелАЗ" вышли в 1/8 финала футбольного Кубка Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу сегодня проходят очередные встречи 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них футболисты речицкого "Спутника", выступающие в первой лиге национального чемпионата, на своем поле одолели в дополнительное время представителя элитного дивизиона бобруйскую "Белшину" - 3:2. Все три гола у победителей забил Валерий Поторча.

Жодинское "Торпедо-БелАЗ" разгромило в гостях "Ошмяны-БГУФК" со счетом 5:0.

Позже брестское "Динамо" сыграет в гостях "Мелиоратора" (Житковичи), а "Гомель" примет на своей арене солигорский "Шахтер".

Ранее в 1/8 финала вышли "Городея", брестский "Рух", борисовский БАТЭ, мозырская "Славия", "Витебск", "Слуцк", "Ислочь", дзержинский "Арсенал" и минский "Энергетик-БГУ".

Еще два поединка 1/16 финала кубкового розыгрыша пройдут на следующей неделе: 1 сентября состоится столичное дерби между "Крумкачамi" и минским "Динамо", 5 сентября "Островец" сыграет на своем поле с "Минском". Дата матча "Слоним-2017" - "Неман" (Гродно) определится позже.-0-