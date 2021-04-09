"Спутник" одержал первую победу в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты речицкого "Спутника" одержали первую викторию в высшей лиге чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке 4-го тура подопечные Вячеслава Левчука после трех поражений обыграли в Минске столичный "Энергетик-БГУ" с минимальным перевесом 1:0. Победу дебютантам элитного дивизиона принес никарагуанский легионер Ариагнер Смит, отличившийся на 77-й минуте игры. Это первый гол речицкой команды в нынешнем сезоне.

В субботу, 10 апреля, состоятся еще три встречи 4-го тура: "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск), "Ислочь" - "Рух", "Слуцк" - "Торпедо-БелАЗ".

Лидер турнира "Шахтер" 11 апреля примет в Солигорске футболистов "Сморгони". Также в воскресенье "Минск" сыграет на своей арене с борисовским БАТЭ, в Мозыре местная "Славия" встретится с "Витебском", а "Гомель" у себя дома будет соперничать с гродненским "Неманом".

Положение команд: "Шахтер" - 9 очков, "Динамо" (Брест) - 7, БАТЭ - 7, "Динамо" (Минск) - 7, "Ислочь" - 6, "Торпедо-БелАЗ" - 6, "Энергетик-БГУ" - 4, "Гомель" - 4, "Минск" - 4, "Рух" - 3, "Спутник" - 3, "Неман" - 2, "Витебск" - 2, "Славия" - 1, "Сморгонь" - 1, "Слуцк" - 1.

Список лучших бомбардиров возглавляют Андрей Соловей ("Гомель"), Дембо Дарбо ("Шахтер") и Шахбоз Умаров (БАТЭ), забившие по 3 мяча.-0-