"Спутник" победил "Витебск" в футбольном чемпионате Беларуси, уступая 0:3

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершаются встречи 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Витебска" выигрывали в гостях у одного из аутсайдеров турнира речицкого "Спутника" со счетом 3:0, но затем умудрились пропустить четыре мяча и проиграли с результатом 3:4. В первом тайме ворота хозяев поразили Александр Ксенофонтов и Глеб Рассадкин, а сразу после перерыва Жулио Сезар забил третий гол. После этого гости решили, что победа уже никуда не уйдет, и были наказаны за самоуверенность. Сначала голевой дубль оформил форвард "Спутника" Евгений Козел, потом Арсений Концедайлов восстановил равновесие, а на 4-й компенсированной минуте второго тайма Данила Воробьев забил победный гол. Это вторая виктория речицких футболистов в нынешнем первенстве, и они ушли с последнего места в турнирной таблице.

В последнем поединке этого тура гродненский "Неман" примет на своей арене минское "Динамо".

Результаты остальных матчей: "Шахтер" (Солигорск) - "Динамо" (Брест) - 1:1, БАТЭ (Борисов) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 3:0, "Ислочь" (Минский район) - "Минск" - 1:1, "Рух" (Брест) - "Слуцк" - 1:0, "Славия" (Мозырь) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 2:3, "Сморгонь" - "Гомель" - 1:2.

Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков, БАТЭ - 35, "Рух" - 28, "Гомель" - 27, "Динамо" (Минск) - 23, "Динамо" (Брест) - 20, "Минск" - 20, "Витебск" - 19, "Энергетик-БГУ" - 18, Торпедо-БелАЗ" - 18, "Ислочь" - 15, "Слуцк" - 11, "Славия" - 9, "Неман" - 8, "Спутник" - 7, "Сморгонь" - 6.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.-0-