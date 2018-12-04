Сразу пять представителей Беларуси сыграют в основной сетке Australian Open-2019 в одиночном разряде

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые сразу пять представителей Беларуси получили право сыграть в основной сетке первого в новом сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытом чемпионате Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В женском одиночном разряде выступят Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга), Александра Саснович (30), Вера Лапко (65) и Виктория Азаренко (51), которая в 2012 и 2013 годах становилась триумфатором Australian Open.
В мужском одиночном разряде на корты Мельбурна выйдет Илья Ивашко (92).
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 27 января 2019 года. Его общий призовой фонд составит $60,5 млн.-0-
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